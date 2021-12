코빗, 美 가상화폐 리서치 업체 ‘메사리’와 파트너십 계약

코빗의 가상화폐 리포트 '코빗 리서치'에 메사리 자체 콘텐츠 담을 예정

[아시아경제 공병선 기자] 국내 가상화폐 거래소 코빗은 미국 가상화폐 리서치 업체 ‘메사리’와 공식 파트너십 계약을 체결했다고 7일 밝혔다.

미 최대 가상화폐 거래소 코인베이스의 라이언 셀키스 전 투자이사가 2018년에 설립한 메사리는 코인베이스와 제미니, 체이널리시스 등에 공개된 지표를 한데 모아 월 평균 2회 이상 대시보드 형태로 정보를 제공하고 있다. 메사리가 국내 기업과 파트너십 계약을 맺은 것은 이번이 처음이다.

지난 8월 메사리는 벤처캐피탈 업체 포인트72벤처스가 주도한 2100만달러(약 248억원) 규모의 투자 라운드에 참여한 바 있다. 포인트72벤처스는 헤지펀드 억만장자로 알려진 스티브 코헨이 설립한 초기 스타트업 투자 전문 업체다.

코빗은 메사리와 전략적 콘텐츠 제휴를 맺고 코빗의 가상화폐 리서치 리포트 ‘코빗 리서치’에 메사리의 자체 발행 콘텐츠를 번역 후 담을 예정이다. 메사리 리포트 번역본은 코빗 리서치센터에서 매달 자체 발행하는 기관투자자 동향 리포트와는 별도로 배포된다.

정석문 코빗 리서치센터장은 “가상화폐 리서치 분야의 블룸버그라고 불리는 메사리와 협업하게 돼 영광”이라며 “파편화된 가상화폐 정보를 글로벌 관점에서 체계적으로 정리해 투자자들의 이해를 높이겠다”고 말했다.

