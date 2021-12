코트라, 오사카에 GP센터 오픈…한국 기업 日시장 진출 돕는다

日 전력·조선기자재·철도 분야 조달시장 진입 지원

[아시아경제 이혜영 기자] 코트라가 일본의 소재·부품·장비 시장 진출을 희망하는 국내 기업 지원을 위해 오사카에 GP센터(Global Partnering Center)를 개소했다고 7일 밝혔다.

해외 GP센터는 한국 수출기업이 현지 유력기업과의 파트너십을 구축할 수 있도록 지원하는 거점이다. 코트라는 현재 미국, 일본, 독일, 중국을 중심으로 총 10개소를 운영하고 있다. GP센터는 △사무공간 제공 △현지 시장 정보제공 △전담 직원의 마케팅 및 영업 지원 등 서비스를 제공한다.

이날 오사카 GP센터 개소식에는 주오사카 대한민국 총영사관과 일본 JETRO, 오사카외국기업유치센터, 세계한인무역협회(OKTA) 등 한·일 유관기관 관계자들이 참석했다. 오사카 GP센터에 입주한 한국 기업과 일본 글로벌 바이어 등도 참석했다.

오사카 GP센터는 코트라가 개소한 열번째 GP센터로, 일본 지역에서는 나고야에 이어 두 번째다. 해당 센터는 오사카가 위치한 서일본 지역의 주력산업인 전력, 철도차량, 조선 및 기계 분야에 특화해 한국 기업의 밸류체인 진입 수요를 발굴해 나갈 예정이다.

개소식에 참석한 일본 칸사이전력(關西電力) 관계자는 “해외 신규 부품업체 발굴 시 코트라 오사카무역관에서 많은 도움을 받아왔는데, 이번 오사카 GP센터 개소가 한국의 경쟁력 있는 부품업체를 폭넓게 소개받을 수 있는 계기가 될 것으로 생각한다”고 말했다.

칸사이전력은 일본 서부 지방의 전력을 공급하는 기업으로, 도쿄전력에 이어 일본 내 제2 전력발전·공급 기업이다. 코트라 오사카무역관은 GP센터 개소에 이어 12월 셋째주(13~17)에 칸사이전력, 시고쿠전력(전력), 긴키차량(철도차량), 나무라조선, 카와사키중공업(조선기자재) 등 일본 글로벌바이어 15개사의 해외 조달 수요를 발굴, 온라인으로 ‘2021 GP Osaka 상담회’를 개최할 예정이다.

최장성 코트라 오사카무역관장은 “GP센터는 일본기업과 폭넓은 파트너십 구축에 꼭 필요한 거점”이라며 “우리 기업이 일본기업 대상 수출에 머물지 않고, 투자유치, 공동 R&D 등 다각적 협력을 통해 글로벌 밸류체인 진입까지 노릴 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.

