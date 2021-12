세차+충전 한번에…현대차, 용인에 'EV파크' 신설 운영

내달 9일까지 아이오닉 5 체험·시승이벤트도

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차는 경기 용인시 기흥구 소재 워시홀릭 분당용인센터 내에 세차와 충전을 결합한 공간인 'EV파크'를 신설하고 본격 운영에 돌입했다고 7일 밝혔다.

EV파크는 현대차가 국내 세차 전문기업 워시홀릭과 협업, 전기차 고객의 충전시간을 즐거운 경험으로 바꾸고자 마련한 공간이다. 현대차는 워시홀릭 센터 내 드라잉 존에 100㎾급 급속 충전기 4기를 설치, 전기차 고객들이 세차와 충전을 동시에 진행할 수 있도록 했다.

현대차의 승용 전기차를 보유한 고객이 EV파크를 이용할 경우 특별한 멤버십 혜택도 제공된다. 첫 방문시 EV파크 멤버십에 가입하면 전기 충전 요금 10% 할인, 드라잉 존 무료 이용, 세차 IC카드 10% 추가 충전, 매장 내 세차용품 5% 할인 등의 혜택을 준다.

한편 현대차는 EV파크 운영을 기념, 다음달 9일까지 매주 금~일요일 아이오닉 5의 라이프스타일을 체험해 볼 수 있는 이벤트도 운영한다. 기간 내 세차장을 방문하는 고객은 캠핑 및 차박 컨셉으로 꾸며진 아이오닉 5 전시공간을 체험할 수 있으며, 시승 서비스도 신청할 수 있다.

또 이벤트 기간 요청시 케미컬, 타월, 툴을 비롯해 유선 듀얼 광택기, 살균·탈취용 플루건 등이 포함된 셀프세차 도구 카트도 제공한다. EV파크 멤버십 고객은 요청시 카트 대여가 바로 가능하며, 그 외 일반 고객도 아이오닉 5 시승체험을 완료할 경우 카트를 이용할 수 있다.

이외 현대차는 이벤트 기간 EV파크를 이용하는 현대 승용 전기차 고객을 대상으로 무료 충전 이벤트도 실시한다. 현대차 관계자는 "고객의 충전시간을 보다 가치있고 긍정적인 경험으로 만들고자 세차와 충전을 결합한 EV파크 운영을 시작했다"면서 "앞으로도 이런 고객 편의시설을 지속적으로 구축, 고객들의 충전 경험을 제고하기 위해 노력할 것"이라고 밝혔다.

