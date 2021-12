[클릭e종목]"삼성전기, AR안경 핵심부품 양산‥메타버스 수혜 전망"

[아시아경제 박소연 기자] NH투자증권은 7일 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 179,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 178,500 2021.12.07 08:15 장시작전(20분지연) 관련기사 "D램 가격 반등·공급망 이슈 완화…IT 업종 훈풍 기대"[클릭 e종목]삼성전기, MLCC 우려는 지나치다…역사적 하단외국인, 4주 연속 '사자'…반도체 중심 순매수 close 에 대해 "내년 1분기부터 실적이 점진적으로 회복할 것으로 예상된다"며 "중장기적으로는 증강현실(AR) 안경의 핵심 부품인 웨이브 가이드 모듈 양산을 통해 메타버스 수혜가 가능할 것으로 판된다"고 말했다. 목표주가 25만원, 투자의견 매수를 유지했다.

이규하 NH투자증권 연구원은 "스마트폰 및 IT기기, 전장 등 주요 전방 시장이 내년 회복될 것으로 예상되고 삼성전기도 내년 1분기를 기점으로 실적 개선세를 기록할 것으로 기대된다"고 언급했다. 특히 MLCC업황은 2분기부터 점진적인 회복세를 거쳐 하반기 본격적인 업황 호조세 국면에 진입할 것이라고 전망했다.

기판사업부의 타이트한 플립칩-볼그리드어레이(FC-BGA) 수급 수혜도 지속될 것이라고 분석했다. 이규하 연구원은 "업체들의 증설에 대한 시장의 우려도 존재하나 데이터센터에 사용되는 기판의 경우 면적이 크고 층수가 높아 상대적으로 생산량 잠식 속도가 더 빠르고 증설에 필요한 설비도 공급이 부족한 상황이라 공급 부족이 장기화할 전망"이라고 내다봤다.

AR 안경 핵심부품인 웨이브 가이드 모듈의 경우 "관련된 기술을 가진 업체들은 대부분 다른 업체에 인수되거나 규모가 작은 중소형 업체로 경쟁력이 부족하다"며 "삼성전기는 국내 고객사 및 글로벌 IT기업들과 AR안경 협업을 진행하고 있으며 중장기적으로 수례를 가장 크게 입을 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.

