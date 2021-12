“감염 고리 끊어냅시다” … 경산시, 코로나19 긴급대책회의

병원, 대안학교 등 지역 내 집단감염 확산 선제 조치



분야별 특별방역 점검·방역 패스 적용시설 정보 게시

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경북 경산시가 지난 5일 코로나19 집단감염 확산 방지를 위한 긴급대책회의를 열었다.

재난종합상황실에서 열린 회의에는 김주령 부시장의 주재로 국·소장, 고위험시설과 집단발생 시설 관련 부서장이 참석했다.

시는 단계적 일상 회복 이후 병원, 학교, 종교시설, 마을 등 일상 속 산발적 집단감염이 발생해 지역 내 불안감이 고조되자 집단발생 시설 전수검사, 요양병원·요양원 등 고위험시설 면회 중단 등의 방역 조치를 강화했다.

회의에서는 요양병원과 요양원, 고령층이 이용하는 경로당, 복지관 등에 방역 수칙 준수 지도·점검을 하고 시설장을 통해 종사자를 철저히 관리하자는 의견을 나눴다.

백신 추가 접종 적극 독려, 집단감염이 발생한 시설에 대한 특별관리, 기업체·건설 현장·유흥업소 등 분야별 특별방역 점검 강화, 관련 단체·협회에 최근 집단발생 상황 전파, 방역 수칙 준수 철저 당부 등도 논의했다.

시는 12월 6일부터 시작되는 4주간 사적 모임 인원 조정과 미접종자의 감염 차단을 위해 1주간 계도기간을 두기로 했다.

방역 패스가 적용되는 식당·카페, 학원, 영화관·공연장, 피시방, 박물관 등 추가 시설은 시 홈페이지와 SNS 등에 관련 정보를 게시해 시민에게 알릴 예정이다.

시설·업종별 협회에는 공문과 문자를 발송해 특별방역 추가 조치가 신속히 진행되도록 현장점검도 강화할 계획이다.

김주령 부시장은 “방역 위기 상황 극복과 변이바이러스 대응을 위해 기본방역 수칙 준수와 미접종자 예방접종, 60세 이상 고령층 3차 접종이 절실한 상황”이라며 “고위험시설 등 분야별 특별방역 점검 강화 조치에 전 공직자는 최고의 경각심을 갖고 총력 대응해 달라”고 말했다.

