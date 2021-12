금감원, 20일 외부감사인 대상...온라인 회계현안설명회 개최

[아시아경제 박지환 기자] 금융감독원은 오는 20일 '2021년도 온라인 회계현안설명회'를 연다고 6일 밝혔다. 이번 설명회는 금감원과 함께 한국공인회계사회가 공동으로 주최했다.

금감원은 설명회에서 회계감독 현안 및 감독방향을 공유할 예정이다. 심사·감리결과 주요 지적사례, 중점심사 회계이슈, 감사인 선임?지정 관련 유의사항 등 기말감사시 유의사항을 안내할 예정이다. 회계감사 업무 및 제도 관련 애로사항과 현안사항을 수렴하는 등 감독기관과 회계업계 간의 소통 시간 마련에도 힘쓸 예정이다.

내년 중점 심사 항목으로 회계이슈 및 유의사항도 안내된다. 금감원은 2022년 중점 점검할 4가지 회계이슈로 종속?관계기업 투자주식 손상처리, 특수관계자에 대한 수익인식, 금융부채인식 및 측정, 영업이익표시 및 영업부문 정보 공시 등을 설명하고 관련 오류사례·유의사항 등을 안내할 계획이다.

아울러 감사인감리 결과 주요 미흡사항, 유의사항 및 모범사례를 설명하고 품질관리시스템의 철저한 운영을 통한 감사품질노력 도 촉구할 방침이다.

금감원 관계자는 "회계법인이 품질관리시스템을 적절히 구축·운영하고 있는지 여부 및 개별감사보고서의 회계감사기준 준수 여부를 점검하겠다"고 말했다.

금감원은 금융감독원 회계포탈 Q&A를 통해 문의할 경우 신속하게 답변할 예정이다.

