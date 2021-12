IHQ, 뉴랭크 손잡고 중국 커머스 시장 진출

[아시아경제 박형수 기자] IHQ IHQ 003560 | 코스피 증권정보 현재가 1,520 전일대비 10 등락률 -0.65% 거래량 619,277 전일가 1,530 2021.12.06 11:07 장중(20분지연) 관련기사 아이에이치큐, 100억 규모 전환사채 발행 결정[e공시 눈에 띄네] 코스피-12일[e공시 눈에 띄네] 코스피-23일 close 가 뉴랭크와 손잡고 중국 '왕홍(인플루언서)' 양성 사업을 진행한다.

종합미디어그룹 IHQ는 지난 3일 중국 빅데이터 분석 기업인 뉴랭크(New Rank)와 업무협약을 체결했다고 6일 밝혔다.

박종진 IHQ 총괄사장과 이홍림 뉴랭크 코리아 대표 등 관계자 참석한 가운데 업무협약식을 진행했다.

업무협약을 통해 ▲국내 거주중인 중국인 대상 크리에이터 오디션 진행 ▲중국 활동을 위한 매니지먼트 ▲콘텐츠 제작 지원 ▲중국 내 홍보 및 마케팅 등을 함께 하기로 했다.

IHQ는 채널 IHQ와 드라맥스 등 5개 방송 채널과 매니지먼트 부문인 싸이더스HQ를 보유하고 있다. 디지털 콘텐츠 강화와 글로벌 네트워크 활성화를 위해 힘쓰고 있다. 매니지먼트 경험과 미디어 제작 노하우를 통해 크리에이터의 중국 커머스 시장 진출을 도울 계획이다.

중국 최대 IT기업인 텐센트가 2대주주로 참여하고 있는 뉴랭크는 탄탄한 정보기술을 바탕으로 콘텐츠 마케팅, 콘텐츠 창업 서비스, 전자상거래, 저작권 유통 등의 상품 서비스를 제공하고 있다. 단기간에 많은 '왕홍'을 양성한 경험과 중국에서 수집한 빅데이터 자료를 기반으로 크리에이터의 콘텐츠 홍보 및 마케팅 등을 협력한다.

박종진 IHQ 총괄사장은 "중국에서 주목받는 뉴랭크와의 협업은 디지털 콘텐츠 확장 효과가 있을 것으로 본다"며 "협력을 통해 한국과 중국이 적극적으로 교류하고 있다는 것을 보여주고 싶다"고 말했다.

이홍림 뉴랭크 코리아 대표는 "왕홍 양성뿐만 아니라 한국에 관심이 많은 중국인에게 한국을 소개하는 좋은 기회가 될 것"이라고 소개했다.

