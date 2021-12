당근마켓, 100명 이상 대규모 인재영입 나서

'+100 members' 채용캠페인 진행

[아시아경제 김철현 기자] 당근마켓(공동대표 김용현·김재현)은 서비스 성장에 따라 우수 인재 영입에 본격적으로 나서며 100명 이상의 전직군 대규모 채용 캠페인 '+100 members'를 5주간 실시한다고 6일 밝혔다.

일주일 단위로 특정 포지션을 집중적으로 채용하는 이번 캠페인은 매주 정해진 직군에 따라 서류 접수를 순차 마감하는 형식으로 진행된다. 당근마켓 서비스에 관심이 많고 성장에 대한 열정과 역량을 가진 인재라면 누구든 지원할 수 있다.

당근마켓은 이번 대규모 인재 영입으로 서비스 고도화와 사업 확장에 필요한 각 분야 전문 인력들을 대거 흡수하며 '로컬 슈퍼앱'으로서의 비전을 완성해 나갈 예정이다. 현재 임직원 수 250여 명 규모의 당근마켓은 최근 3년간 연평균 채용 규모가 2.7배씩 증가하고 있으며 이번 집중 채용을 통해 350명 규모로 확대될 예정이다.

김용현 당근마켓 공동 대표는 "하이퍼로컬 혁신의 중심에 있는 당근마켓 구성원들이 업무에 몰입하고 개인의 성장도 도모할 수 있는 최적의 업무환경을 만들기 위해 노력하고 있다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr