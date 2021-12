[아시아경제 배경환 기자] 반기문 전 유엔 사무총장이 국제올림픽위원회(IOC) 윤리위원장 자격으로 2022년 베이징 동계올림픽에 참석할 계획을 밝힌 것으로 전해졌다.

5일 중국 언론 등에 따르면 반 전 총장은 최근 중국 매체와의 인터뷰에서 자신이 베이징 동계올림픽 참석 초청을 이미 받았고 IOC 윤리위원장 자격으로 참석할 것이라고 밝혔다.

특히 반 전 총장은 "베이징 동계올림픽이 세계의 평화와 화합을 촉진하는 데 큰 성공이 될 것이라고 믿는다"고 말했다.

한편 IOC는 지난 7월 일본 도쿄에서 제138차 집행위원회를 열고 반 전 총장을 윤리위원회 위원장에 재선임했다. 2017년 9월 IOC 윤리위원장에 처음 선임된 반 전 총장은 2025년까지 4년의 위원장 임기를 이어갈 예정이다.

