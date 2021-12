국민의힘, 공동선대위원장에 노재승·함익병·박주선…총괄상황본부장 임태희 내정

[아시아경제 오주연 기자] 국민의힘 선거대책위원회가 5일 공동선대위원장에 피부과 의사로 잘 알려진 함익병 함익병앤에스더클리닉 원장, 박주선 전 국회부의장, 노재승 커피편집샵 블랙워터포트 대표 등을 내정했다.

이양수 선대위 수석대변인은 이날 서울 여의도 국회에서 이같은 내용을 담은 인선 상황을 발표했다.

이 수석대변인은 함익병 원장에 대해 "비정치인이자 인지도가 높으신 분"이라며 "방송에서 건전한 가치관을 보여주신 분이며 국민들, 서민들의 이야기를 많이 대변하셨다"고 말했다.

노 대표는 지난 4월, 비니를 쓴 채 서울시장 보궐선거 유세차에 올라타 당시 오세훈 후보를 지지하는 연설을 해 이른바 '비니좌'로 불리며 화제가 된 인물이다.

박 의장은 호남 중진으로, 경선 과정서부터 윤석열 후보를 공개 지지한 바 있다.

김종인 총괄선대위원장의 실무를 주로 도맡을 총괄상황본부장에는 이명박 정부에서 대통령 비서실장이었던 임태희 전 실장이 내정됐다. 총괄상황본부의 역할에 대해 이 수석대변인은 "선대위의 총괄적인 상황을 다 체크하고, 유기적으로 각 조직이 기구별 연대할 수 있도록 할 것"이라고 설명했다.

이외 후보 비서실 내 정책실장으론 강석훈 전 청와대 경제수석, 비서실 내 정책위원으론 이상민 변호사, 박성훈 부산시 경제특보, 김현숙 전 청와대 고용복지 수석이 이름을 올렸다.

이 수석대변인은 "내일 비공개 최고위에서 인선안이 논의될 가능성이 있다"며 "추가 인선은 앞으로 계속 이어질 것"이라고 말했다.

