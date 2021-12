고우현 경북도의회 의장, 중부선 철도 미연결구간 건설 촉구

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 고우현 경북도의회 의장이 대한민국시도의회의장협의회 7차 임시회에 참석해 중부선(수서∼거제) 미연결구간(문경∼김천) 연결철도 건설을 촉구했다.

임시회는 경북도의회가 제출한 '중부선 미연결구간 연결철도 건설을 위한 예비타당성조사 통과 및 조기 건설 촉구 건의안'을 17개 시·도의회 의장들이 만장일치로 채택했다.

중부선은 서울 수서부터 경남 거제까지를 연결하는 총 377.9㎞에 이르는 노선으로서 경부선, 중앙선과 함께 한반도를 종관하는 제3의 철도노선으로 현재 경기도 광주~이천 간 노선 22.8㎞는 완공돼 개통·운영 중에 있다.

이천~문경 간 노선 93.2㎞의 중부내륙철도는 다음달 우선개통을 앞두고 있다.

또 김천~거제 간 남부내륙철도 172.4㎞ 건설은 2019년 1월 국가균형발전 프로젝트사업으로 선정돼 2027년 12월 개통을 예정으로 기본계획이 진행되고 있다.

하지만 경북 문경~상주~김천 구간 70.7㎞(총 사업비 1조1437억원)는 중부내륙철도와 남부내륙철도를 잇는 미연결 구간으로, 2019년 6월 예비타당성조사를 착수했으나 현재까지도 최종 결론을 내리지 못하고 있다.

고우현 의장은 "문경~상주~김천 구간은 향후 건설될 대구경북통합신공항에 인접해 항공관련 교통수요도 증가될 것으로 예상되는 지역"이라며 "조속한 예비타당성조사 통과와 정부의 신속하고 과감한 결단을 통한 조기 착공과 건설을 촉구한다"고 말했다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr