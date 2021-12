독일 11월 서비스업 PMI 52.7…전월대비 0.3 ↑

독일의 11월 서비스업 구매관리자지수(PMI)가 52.7로 집계됐다.

2일(현지시간) 글로벌 시장조사업체 IHS마킷에 따르면, 독일의 11월 서비스 PMI는 52.7을 기록하며 10월 52.4에 0.3 증가했다.

PMI는 50을 기준으로 그 이상이면 경기 확장, 이하면 위축을 의미한다.

