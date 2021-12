이서현 삼성복지재단 이사장, 2162억원 규모 삼성생명 지분 매도

[아시아경제 장효원 기자] 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 66,300 전일대비 500 등락률 +0.76% 거래량 295,077 전일가 65,800 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 '중징계' 결론 전 해외 자회사 인수 승인…삼성생명 징계수위 낮아지나삼성생명, 토스에서 상담부터 보험금 청구까지 원스톱 서비스금리 올랐다…보험사 RBC 관리 '비상' close 은 이서현 삼성복지재단 이사장이 지분 1.73%를 시간외매매 방식으로 처분했다고 3일 공시했다.

이 이사장은 지난 1일 보유 주식 691만9863주 중 345만9940주를 주당 6만2500원에 시간외매매로 매각했다. 총 2162억원 규모다. 처분 후 보유 주식은 345만9923주로 지분율은 1.73%다.

지분 매각으로 마련된 자금은 상속세 재원으로 쓰일 것으로 알려졌다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr