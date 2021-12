[아시아경제 조현의 기자] 말레이시아에서도 오미크론 변이 감염자가 확인됐다.

카이리 자말루딘 말레이시아 보건부 장관은 3일 "지난달 11∼28일 쿠알라룸푸르 공항을 통한 입국자 가운데 감염자 74명을 대상으로 검사를 진행한 결과 오미크론 변이 감염자 1명이 확인됐다"고 밝혔다.

해당 환자는 남아프리카공화국에서 출발해 싱가포르를 거쳐 지난달 19일 말레이시아에 입국했다. 자말루딘 장관은 "페락주 이포의 사립대학교 학생"이라고 전했다.

오미크론은 이로써 총 38개국에서 확인됐다. 아시아에서는 말레이시아를 비롯해 홍콩, 인도, 일본, 싱가포르, 한국에서 감염자가 나왔다.

