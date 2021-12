세종시, 내년 1.2조원 국비 확보…세종경찰청 건립 등 반영

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종시가 내년 1.2조원 규모의 정부예산을 확보했다.

시는 3일 국회 본회의에서 행정중심복합도시건설청 예산안(특별회계) 4038억원을 포함해 내년 정부예산으로 총 1조1965억원을 최종 확보했다고 3일 밝혔다.

행복청 예산안을 제외한 예산규모로는 올해 6111억원에서 7927억원으로 29.7% 늘어난 수치다.

특히 국회 심의과정에서 충남대·공주대 세종캠퍼스 건립을 위한 임대형 민자사업(BTL)이 정부사업으로 최종 반영됐다.

이를 통해 시는 4-2생활권 부지에 조성 중인 세종 공동캠퍼스 내 충남대 세종캠퍼스 건축비(327억원)와 공주대 세종캠퍼스 건축비(280억원)을 확보, 2026년 개교가 무난히 이뤄질 것으로 기대한다.

세종경찰청의 신청사 건립 설계공모비(1억원)도 내년 예산에 포함됐다. 세종경찰청은 현재 민간 건물을 임차해 사용하는 중이다.

이외에도 ▲세종∼안성 고속도로 사업비(3102억원) ▲행복도시~조치원 연결도로 공사비(257억원) ▲스마트특성화 기반구축(18억원) ▲세종 산업기술단지 조성(64억원) ▲세종시립어린이도서관건립비(20억원) ▲신흥리 운동장 조성(36억원) 등 주요 사업 예산이 원안대로 의결돼 시의 사업추진에 탄력이 붙을 것으로 보인다.

이춘희 세종시장은 “국회 예산심사 과정에 적극 대응한 결과 시 출범 이후 최대 규모의 국비 예산을 확보했다”며 “시는 이를 바탕으로 행정수도 완성과 자족도시 실현을 위한 시정 핵심정책 추진에 만전을 기울이겠다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr