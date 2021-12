원희룡-김종인, 오늘 만찬 회동… "원팀으로 제가 할 역할 다하겠다"

선대위 난항 속 만남, 김종인 영입 시도할까

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘 선거대책위원회 원희룡 정책총괄본부장이 2일 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장과 만찬 회동을 한다.

원 본부장은 2일 오후 국민의힘 대구시당에서 열린 '대구 여성정치아카데미' 강연에 앞서 기자들과 만나 "김 전 위원장과 오늘 저녁에 만나기로 했다"며 "(김 전 위원장을) 만나서 말씀도 듣고 국민의 걱정이나 바람을 전달하기로 했다"고 말했다.

원 본부장 측 관계자도 이날 통화에서 "두 사람이 오늘 저녁 부부 동반 모임으로 만난다"며 "개인적인 약속으로, 예전부터 이렇게 종종 만나셨던 사이"라고 설명했다.

국민의힘은 선대위 구성 과정에서 김 전 위원장의 총괄선대위원장 영입이 불발되면서 난항을 겪고 있다. 특히 그의 합류를 희망했던 이준석 당대표가 돌연 잠적하면서 선대위 출범에도 제동이 걸렸다.

이날 만남에서도 김 전 위원장을 설득하기 위한 시도가 이뤄질 것으로 보인다. 원 본부장은 이날 강연에서 재차 '원팀(One-team) 정신'을 강조한 것으로 전해졌다. 그는 "원팀이 되려면 경선을 치렀던 홍준표·유승민 후보 및 지지자들과도 한 팀이 돼야 한다"며 "당 밖에 있던 김 전 위원장 등과도 최선을 다해서 단합된 모습을 보여줄 수 있도록 정비했어야 하는데, 이런 부분에서 배려와 세밀한 부분들이 부족했던 것 같다. (저도) 원팀의 한 사람으로서 제가 할 역할은 다 하려 한다"고 말했다.

