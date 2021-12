경찰청공무원노조, 김창룡 경찰청장과 상견례

[아시아경제 이관주 기자] 경찰청공무원노동조합은 2일 김창룡 경찰청장과 단체교섭 본교섭 상견례를 진행했다.

이번 단체교섭은 경찰청 소속 일반직공무원의 근로조건 전반에 대한 사항을 논의하는 교섭으로, 2008년 단체협약 체결 이후 13년 만에 추진하는 단체교섭이다.

상견례에 참석한 김창룡 경찰청장은 "이번 경찰청 단체교섭이 일반직공무원의 애로사항을 궁극적으로 해결할 수 있는 계기가 되었으면 좋겠다"고 말했다.

신쌍수 경찰청공무원노동조합 위원장은 "경찰청도 기존의 틀에서 벗어나 유연하게 교섭에 임해 일반직공무원의 복지처우가 향상되도록 적극적으로 교섭에 임해달라"고 당부했다.

