[아시아경제 전진영 기자] 김의철 한국방송공사(KBS) 사장 후보에 대한 국회의 인사청문보고서 채택이 2일 무산됐다.

국회 과학기술정보방송통신회는 이날 전체회의를 열고 다수 법안을 의결했으나 김 후보자의 인사청문보고서 채택 건은 논의하지 못했다.

정치권에서는 보고서 채택 시한을 넘겼기 때문에 문재인 대통령이 김 후보자에 대한 임명을 사실상 강행할 것이라는 관측이 나온다.

이번 임명을 강행한다면 김 후보자는 이번 정부 들어 34번째로 야당 동의 없이 임명되는 장관급 인사가 될 예정이다.

앞서 과방위는 지난달 22일 김 후보자에 대한 인사청문회를 개최했으나 야당의 반대로 1차 청문보고서 송부 시한인 24일까지 보고서를 채택하지 못했다. 이에 문 대통령은 이날까지 청문보고서를 재송부하도록 국회에 요청했다.

