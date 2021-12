[인사] SK하이닉스

◇ 사장 승진(2명)

▲곽노정 ▲노종원

◇ 신규 선임 (29명)

▲김규현 ▲김상훈 ▲김진영 ▲김헌규 ▲문기일 ▲문양기 ▲박상범 ▲박성조 ▲박태진 ▲서재욱 ▲손수용 ▲손승훈 ▲신승아 ▲신현수 ▲심규찬 ▲안현준 ▲여동준 ▲오동연 ▲윤재연 ▲윤홍성 ▲이광옥 ▲이규제 ▲이재서 ▲이재준 ▲이현민 ▲장만영 ▲정해강 ▲정회삼 ▲지운혁

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr