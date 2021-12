[특징주] 바이오스마트, 진단키트 개발 소식에 강세

[아시아경제 황준호 기자] 에이엠에스바이오가 개발한 PCR 진단키트가 오미크론을 포함해 모든 코로나 변이 바이러스를 진단할 수 있다고 밝히면서 최대주주인 바이오스마트 바이오스마트 038460 | 코스닥 증권정보 현재가 6,180 전일대비 1,110 등락률 +21.89% 거래량 5,721,136 전일가 5,070 2021.12.02 11:05 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[특징주]'코로나 진단키트 관련주' 바이오스마트 상한가 “원전주” 고공행진! 내일 더 갑니다 close 의 주가가 2일 강세를 나타내고 있다

이날 오전 10시8분 현재 바이오스마트는 전거래일 대비 22.09% 상승한 6190원에 거래되고 있다.

에이엠에스바이오는 자사 PCR 진단키트가 오미크론을 포함해 모든 코로나 변이 바이러스를 진단할 수 있다고 밝혔다. 이 제품은 현재 국내 판매와 수출을 진행 중인 것으로 알려졌다.

한편 바이오스마트는 1983년 국내 최초 MS CARD를 제조 공급하기 시작한 업체다. 에이엠에스바이오의 지분을 76% 보유하고 있다.

