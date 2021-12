IBK캐피탈, 전국재해구호협회에 기부금 전달

[아시아경제 김진호 기자] IBK캐피탈은 전국재해구호협회에 재난 취약계층을 위한 '방한구호물품 지원사업' 후원금 4500만원을 전달했다고 2일 밝혔다.

전국재해구호협회는 재난발생시 정부 및 피해 자치단체와 구호체계를 가동하여 즉각적인 현장 활동을 수행하고 있다. 모금활동을 통해 마련된 기금은 의료진, 재난취약계층의 구호 상황에 맞게 지원하고 있다.

기부금 전달은 동절기 한파에 노출된 재난취약계층에게 방한구호물품을 지원할 예정이다. 이를 통해 소외계층의 건강한 겨울나기에 도움을 줄 것으로 기대된다.

IBK캐피탈은 IBK기업은행이 100% 지분을 가지고 있는 자회사다. 장애인, 불우아동, 독거노인, 미혼모, 도움이 필요한 청소년 등 사회의 어려운 이웃을 위한 사회공헌활동을 지속적으로 실시해오고 있다.

IBK캐피탈 관계자는 "향후에도 회사의 발전과 더불어 우리 사회의 소외계층과 함께 공존하는 사회공헌활동을 더욱 확대할 계획"이라고 밝혔다.

