대우조선해양건설, 1500억 규모 LH 평택 고덕 아파트 건설 13공구 낙찰자 선정

[아시아경제 장효원 기자] 코스닥 상장사 한국테크놀로지 한국테크놀로지 053590 | 코스닥 증권정보 현재가 989 전일대비 5 등락률 -0.50% 거래량 58,878 전일가 994 2021.12.02 09:19 장중(20분지연) 관련기사 대우조선해양건설 김용빈 회장, 한독-메드트로닉코리아와 ‘컬링 국가대표 지원’ 나서한국테크놀로지, 부동산 시행사업 1700억 공사 시작… 성지건설 등과 도급 계약한국테크놀로지, 블록체인 기술 접목 NFT 등 부동산 코인 개발 4자 업무협약 체결 close 대우조선해양건설(회장 김용빈)은 LH가 지난달 8일 종합심사제 방식으로 입찰 실시한 1500억원 규모 ‘평택 고덕 AA-53BL 아파트 건설공사 13공구’의 낙찰자로 최종 선정됐다고 2일 밝혔다.

평택 고덕 AA-53BL 아파트 건설공사 13공구는 경기도 평택시 고덕면 (평택고덕 국제화개발지구 및 택지개발지구 AA-53BL) 일원에 연면적 4만6000여평, 지하 2층~지상 20층 15개 동, 총 1167세대의 공공분양 및 행복주택 아파트를 조성하는 공사다.

해당 신축공사는 공동도급 형태로 진행되며 대표사로 참여한 당사의 지분(80%)에 따른 수주금액은 약 1199억원(전체 1498억)이다. 공사기간은 이달 착공을 시작해 2024년 8월 준공을 목표로 한다는 방침이다.

회사 관계자는 “LH 2020년 주거부문 우수시공업체 선정 및 2021년 VE경진대회 품질개선과 건설관리개선 등 2개 분야에서 우수상을 수상한 당사의 기술력을 바탕으로 1498억원 규모의 LH아파트 낙찰자로 선정돼 기쁘다”며 “국내 유수의 46개 업체와 경쟁하여 까다로운 입찰 절차를 통과해 낙찰자로 선정된 만큼 최고의 시공품질과 무재해 시공에 힘쓰겠다”고 밝혔다.

또한 “민간에 이은 공공부문의 연속된 수주는 재무구조 개선에 상당한 도움이 될 뿐 아니라 수주를 통한 인지도 상승 등의 계속되는 선순환으로 인해 수주 호황이 지속될 것”이라고 전했다.

한편 대우조선해양건설은 지난달 8일 국군재정관리단에서 입찰 실시한 305억원 규모의 시설공사도 수주에 성공했다고 밝혔다.

