롯데온, 우수발명제품 특별기획전…최대 20% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온은 오는 31일까지 ‘우수발명제품 특별기획전’을 개최한다고 2일 밝혔다. 이번 기획전에서는 2021 서울국제발명전시회에 참여한 기업의 우수 발명품 100여 개를 소개하고, 행사 상품 구매 시 최대 20% 할인 혜택을 제공한다.

우수발명제품 특별기획전은 롯데온과 한국발명진흥회가 힘을 합쳐 판로 개척에 어려움을 겪고 있는 우수 중소기업을 돕는 행사다. 롯데온은 중소기업의 입점 및 상품 등록 등 판매에 필요한 일련의 과정을 돕고, 한국발명진흥회는 할인 쿠폰 및 광고비용을 지원한다.

대표 상품으로 두피 관리 기기인 ‘루토닉스 LED 두피마사지기 두피 풀케어 세트’, 미세먼지 차단에 효과적인 ‘에어프로엠 미세먼지 마스크형 웨어러블 공기청정기’, 친환경 인증 제품으로 ‘에코닛시 생분해성 친환경 칫솔’ 등을 판매한다.

롯데온 관계자는 "이번 우수발명품 특별기획전을 통해 기업들의 우수한 상품을 널리 알리고 판매 활성화를 돕는다”며 “앞으로도 공공기관과 함께 중소 판매자들의 우수한 제품을 발굴하고 온라인 판로 개척의 기회를 제공하는 데 힘쓰겠다”고 말했다.

