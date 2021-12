경기도, 3일 '경기 관광인의 날' 개최

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 3일 수원컨벤션센터에서 코로나19 이후 경기 관광 재도약을 위한 '경기 관광인의 날'을 개최한다.

이날 행사는 코로나19로 어려움을 겪는 도내 관광업계를 격려하고 관광 및 마이스(MICE:회의ㆍ포상관광ㆍ컨벤션ㆍ전시박람회) 업계와의 협력을 통한 경기 관광 활성화 분위기 조성을 위해 올해 처음 기획됐다.

도는 이날 행사에서 경기 관광 발전에 기여한 5개 분야(관광 활성화, 경기마이스산업, 지역관광 발전, 지역축제 발전, 문화관광해설) 유공자에 대해 표창한다.

또 경기 관광ㆍ마이스 얼라이언스 신규 회원사 40개사와 지역의 이색적인 회의명소인 '유니크 베뉴'로 선정된 17곳에 대한 위촉식도 갖는다.

김진기 도 문화체육관광국장은 "코로나의 기나긴 터널에서 관광업계는 어떤 업종보다 큰 고통의 시간을 견뎌왔다"며 "이번 행사를 계기로 도와 시군, 관광업계가 더욱 소통하고 협력해 코로나 이후 경기 관광 재도약의 기회로 삼겠다"고 강조했다.

