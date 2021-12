[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 케이조선은 메탄올 연료 추진 중형 탱커에 대한 기본설계 인증(AIP, Approval In Principle)을 미국선급협회(ABS)로부터 획득했다고 1일 밝혔다.

앞서 양측은 지난 7월 공동개발 프로젝트 협약을 체결해 케이조선은 메탄올 추진 선박을 설계하고, ABS는 설계 도면에 대한 검토·승인을 진행하기로 한 바 있다.

메탄올 연료는 LNG 대비 운송·보관이 용이하다. 높은 수소 전환효율, 안전성, 배출가스 저감효과 등의 장점이 있다.

고태현 케이조선 기술부문장은 "메탄올 추진 중형 탱커를 시작으로 향후에는 LPG, 암모니아, 수소 등 친환경 연료 추진 선박에 대한 연구개발을 지속해서 수행해 미래 먹거리를 차질없이 준비하겠다"고 말했다.

