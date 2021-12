[아시아경제 이지은 기자] 서훈 국가안보실장은 1일 오후 한국에 도착한 로이드 오스틴 미국 국방장관과 면담을 갖고, 한미동맹 및 한반도 문제, 지역정세 등에 관해 논의했다.

서 실장은 지난 3월 한미 외교·국방장관회의에 이어 오는 2일 개최되는 제53차 한미안보협의회의(SCM)에서 동맹 사안에 대한 실질적인 협의가 이루어지고, 지난 5월 한미 정상회담으로 마련된 최상의 한미동맹을 더욱 발전시켜 나갈 수 있는 계기가 되기를 기대한다고 했다.

한편 서 실장은 김부겸 국무총리, 서욱 국방장관, 정승조 한미동맹재단 회장 등과 오스틴 국방장관, 밀리 합참의장, 아퀼리노 인태사령관 등이 함께한 '한미동맹의 밤' 행사에 참석해 문재인 대통령의 축하 메시지를 전달한다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr