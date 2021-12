광주은행, 공익형 ESG 상품 ‘멍이냥이 적금’ 출시

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 공익형 ESG 상품인 비대면 전용 ‘멍이냥이 적금’을 출시했다고 1일 밝혔다.

‘멍이냥이 적금’은 1000만원 한도의 유기동물 치료 및 사료 구입 목적 기부금 조성을 위해 가입자 1인당 1000원을 기부하는 의미있는 상품이다.

‘멍이냥이 적금’은 환경보호 실천을 위해 종이통장 발행을 없애 인터넷뱅킹·스마트뱅킹·모바일웹뱅킹 채널로 가입할 수 있으며, 월 5만원 이상 100만원 이내로 1년제 가입이 가능하다.

이 상품은 오는 2022년 2월 28일까지 판매하며, 판매 기한까지 출시기념 우대금리 이벤트를 진행하여 0.4%p의 우대금리를 제공한다.

판매기간 종료 후에는 가입자 1명당 1000원의 기부금을 적립, 1000만원 한도 내에서 광주광역시 동물보호소를 위탁 운영 중인 사단법인 가치보듬에 기부할 예정이다.

송종욱 광주은행장은 “최근 ESG 경영과 착한소비에 대한 사회적 관심이 증가됨에 따라 금융소비자와 함께하면 기업의 선한 영향력 전파에 시너지를 발휘할 수 있을 것이라 기대하며 ‘멍이냥이 적금’을 출시하게 되었다. 작지만 따뜻한 관심들이 모여 세상을 변화하는 힘이 되길 바란다”고 말했다.

이어 “광주·전남 대표은행의 사명감으로 지역밀착경영과 포용금융을 실천하여 이익 이상의 가치를 추구하는 ESG 경영 전파에 앞장서겠다”고 강조했다.

