재규어랜드로버 "겨울 대비 전 차종 무상 점검 서비스"

[아시아경제 이창환 기자] 재규어 랜드로버 코리아는 본격적인 겨울철을 맞아 오는 24일까지 모든 재규어 랜드로버 고객들을 대상으로 무상 점검 동계 캠페인을 운영한다고 1일 밝혔다.

전국 재규어 랜드로버 공식 서비스 센터에서 진행되는 캠페인을 통해 타이어 마모 상태, 브레이크 시스템, 실내 온도 유지 및 환기 시스템, 냉각수 및 엔진 오일 누유 등 겨울철 안전 운행을 위한 30여 가지 항목에 대한 차량 점검을 받을 수 있다.

모든 점검은 재규어 랜드로버 글로벌 기준에 따라 체계적인 차량 점검 및 관리를 보장하는 프리미엄 서비스 ‘eVHC(electronic Vehicle Health Check)’ 시스템을 통해 이뤄진다.

재규어 랜드로버 코리아는 무상 점검과 함께 유상 수리 고객에게는 부품 가격의 20% 할인 혜택을 제공한다. 단, 사고·보험 수리와 서비스 플랜 작업은 할인 대상에서 제외된다.

또한 차량의 편의성을 높이고 내외관을 돋보이게 만드는 자동차 액세서리 부품도 20% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

고객이 쉽고 편리하게 점검을 받을 수 있도록 점검 전 차량 픽업 서비스와 점검 후 고객이 원하는 장소로 차량을 보내주는 딜리버리 서비스도 제공한다.

자세한 내용은 재규어 랜드로버 공식 서비스 센터 및 고객센터를 통해 확인 가능하다고 회사 측은 설명했다.

