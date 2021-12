마켓컬리, ‘예약 딜리버리 서비스’ 운영…“당일 만든 상품 바로 배송”

[아시아경제 임춘한 기자] 마켓컬리는 이달 유명 레스토랑이나 호텔 베이커리에서 당일 만든 상품을 그날 오후 7시 전까지 배송하는 ‘예약 딜리버리 서비스’를 운영한다고 1일 밝혔다.

이 서비스는 호텔 다이닝과 베이커리, 파인 다이닝, 인기 레스토랑 요리, 스시·오마카세, 샤퀴테리 등 음식부터 꽃다발·꽃장식까지 총 50여개 상품을 선보인다.

배송 가능일은 매주 금요일인 10·17·24·31일과 토요일인 11일·18일·25일, 30일 등 총 8일이다. 배송일 3일 전 밤 11시까지 주문하면 수령일 당일에 만든 상품을 배송 기사가 매장에서 직접 픽업해 고객에게 오후 7시 전에 배송한다. 배송 지역은 서울에 한정되며 배달시간은 지정할 수 없다.

마켓컬리 관계자는 “이번 예약 딜리버리는 고객들이 제대로 된 미식 서비스를 받아볼 수 있도록 하는 차별화된 서비스”라며 “호텔, 파인 다이닝 등의 다양한 미식으로 집에서 즐거운 연말을 보내시길 바란다”고 말했다.

