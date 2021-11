하나머티리얼즈, 하나마이크론 지분 9.9%로 확대

[아시아경제 이민지 기자] 하나머티리얼즈 하나머티리얼즈 166090 | 코스닥 증권정보 현재가 60,100 전일대비 900 등락률 -1.48% 거래량 111,331 전일가 61,000 2021.11.30 15:30 장마감 관련기사 반도체株, 굳건한 수출 딛고 반등하나[클릭 e종목]"하나머티리얼즈, 깜짝 실적 행진 릴레이"하나머티리얼즈, 주당 300원 중간배당 결정 close 는 하나마이크론 하나마이크론 067310 | 코스닥 증권정보 현재가 21,350 전일대비 600 등락률 -2.73% 거래량 931,198 전일가 21,950 2021.11.30 15:30 장마감 관련기사 하나마이크론, SK하이닉스와 중장기 반도체 후공정 사업협력 계약정부 전폭지원! 390조 시장 독점한다! 내일 바로 上, 上, 上“셧다운제 폐지…” 게임 업계 최고 호황! 하지만 중요한 것은… close 의 주식 209만6968주를 380억원 규모로 양수하기로 결정했다고 30일 공시했다. 양수후 지분비율은 9.9%이고 소유주식수는 395만3403주이다. 회사 측은 “꼉영권 안정화와 사업간 시너지를 제고하기 위한 것”이라고 밝혔다.

