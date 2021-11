화순군 ‘내년 노인일자리 사업’ 참여자 4639명 모집

[화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자] 전남 화순군(군수 구충곤)은 내달 13일부터 20일까지 ‘2022년 노인일자리 사업’ 참여자 4639명을 모집한다고 30일 밝혔다.

모집 분야는 ▲공익형 9개 사업(아름다운마을 만들기, 노노케어, 경로당 급식도우미 등) ▲사회서비스형 3개 사업(보육시설 지원 등) ▲시장형 1개 사업(사랑채 카페) ▲자체형 1개 사업(3세대 보육돌보미)으로 총 14개 사업이다.

참여 신청은 읍·면별로 지정된 신청일에 신분증, 주민등록등본 등 관련 서류를 가지고 복지회관 등 읍·면별 지정 장소를 방문해 신청하면 된다.

참여자는 소득수준, 세대구성, 활동역량 등을 고려해 고득점자순으로 선정할 예정이다.

군은 내년 1월부터 경로당 급식 도우미 등 실내 사업을 우선 추진하고 내년 2월부터 아름다운 마을 만들기 등 실외 사업을 추진할 방침이다.

군 관계자는 “앞으로도 다양한 노인일자리 사업을 창출해 노인의 사회 참여 활동을 지원하고 지역 어르신의 건강하고 활기찬 노후생활을 지원하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

자세한 사항은 가정활력과 노인일자리팀으로 문의하거나 군 누리집 ‘공지사항’을 참고하면 된다.

화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자 rosaria0704@asiae.co.kr