교보생명·증권, 2000억 신기술투자펀드 결성…"스타트업 발굴"

[아시아경제 오현길 기자] 교보생명은 교보증권과 '교보신기술투자조합 1호 펀드'를 결성한다고 30일 밝혔다.

교보그룹 디지털 전환에 맞춘 '기업주도형 벤처캐피탈(CVC)' 추진 첫 사례다. 투자 규모는 총 2000억원으로 출자자(LP) 교보생명이 1750억원, 위탁운용사(GP) 교보증권이 250억원을 각각 투자한다. 향후 8년간 운용되며 전도유망한 스타트업을 발굴하고 투자?지원할 예정이다.

교보생명은 이노스테이지, 오픈이노베이션, 사내벤처 운영, VC 투자 등 다양한 방법을 통해 디지털 혁신을 준비해왔다. 우수 스타트업에 대한 투자?지원과 협업을 통해 본업 경쟁력 강화, 신성장 동력 확보, 기업가치 증대 등의 효과를 얻을 것으로 기대하고 있다.

이번 CVC 펀드 결성을 위해 교보증권은 지난 8월 금융감독원에 신기술사업금융업 등록 절차를 완료했다. 운용 총괄은 우리글로벌자산운용과 하나대체투자자산운용 등을 거친 벤처캐피탈(VC) 투자전문가 신희진 교보증권 VC사업부 이사가 맡는다.

편정범 교보생명 대표는 "교보 CVC 펀드 결성은 교보생명과 관계사의 디지털 혁신을 위한 새로운 이정표가 될 것"이라며 "좋은 스타트업을 발굴해 투자하고 원활한 협업을 지원해 교보그룹의 디지털 생태계 구축에 힘쓰겠다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr