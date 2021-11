kt넥스알, 클라우드 데이터 분석환경 서비스 'NEB' 출시

[아시아경제 차민영 기자] 빅데이터 전문기업 kt넥스알은 기업용 신규 데이터 분석환경 서비스를 출시했다고 30일 밝혔다.

신규 서비스 'NEB(NexR Enterprise Bookshelf)'의 Bookshelf는 '여러 노트북이 꽂힌 하나의 책장'이라는 의미다. NEB는 다양한 데이터를 분석할 때 복잡한 환경설정을 미리 저장해 한 번의 클릭만으로 원하는 환경을 조성할 수 있게 했다. 기업은 별도 분석도구나 환경설정 걱정 없이 데이터 분석에 집중할 수 있다.

NEB는 클라우드 기반의 올인원 데이터 분석환경 서비스로 다양한 데이터 저장소와의 연결 관리, 프로젝트별 분석환경 관리, 라이브러리 관리 등 편의기능도 함께 제공한다.

NEB는 쿠버네티스 서비스 공식 인증(KCSP)을 받은 kt넥스알의 노하우와 기술력을 기반으로 개발됐다. 클라우드 서비스로 제공되는 만큼 재택근무 등에 구애받지 않고 분석 업무가 가능하다. NEB는 연말까지 무료체험이 가능하다.

이승화 kt넥스알 R&D센터장은 "클라우드 기반 SaaS형 데이터 분석환경 서비스를 통해 기업은 데이터 분석환경·도구를 모두 지원받을 수 있어 이제 데이터 분석에만 집중할 수 있다"며 "데이터 분석을 위한 일련의 과정을 NEB 안에서 모두 해결해 고객에게 차별화된 서비스 경험을 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

