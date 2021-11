CU, 연말 홈파티 상품 출시…“와인부터 케이크까지”

[아시아경제 임춘한 기자] CU가 다가오는 크리스마스를 맞아 가성비 와인, 반려동물 선물 등 다양한 홈파티 상품들을 선보인다고 30일 밝혔다.

CU의 자체 와인 브랜드 ‘음!프리미엄’을 다음 달 1일부터 역대 최저가로 판매한다. 또한 30가지 베스트셀러 와인을 34% 할인된 가격으로 선보인다. 일부 상품은 제휴카드 결제 시 추가 1000원의 할인 혜택도 받을 수 있다.

홈파티 메뉴로는 로제치킨치즈도리아, 로제눈꽃치즈스파게티, 로제돈가스김밥, 로제눈꽃치즈닭갈비피자, 로제치킨삼각김밥 등 간편식 5종을 다음달 14일부터 선보인다. 멤버십 애플리케이션(앱) ‘포켓CU’에서는 각각 부채살, 노르웨이 연어를 스테이크로 즐길 수 있는 골든라벨스테이크, 연어크림스테이크를 판매한다.

크리스마스 케이크는 다음달 10일까지 예약 판매를 진행한다. 프랑스 국민 밤잼으로 유명한 클레망포지에의 크렘드마롱, 유기농 말차 전문 브랜드 힛더티의 슈퍼말차, 보령시 유기농 유제품 판매장 우유창고와 손잡고 각 브랜드의 특징을 살려 밤맛, 녹차맛, 우유맛을 담은 프리미엄 협업 케이크 3종을 내놓는다.

BGF리테일 관계자는 “장기화된 코로나19로 인해 홈파티 문화가 자리 잡으면서 관련 상품들이 지난해에 이어 올해 연말에도 좋은 반응을 얻을 것으로 기대된다”며 “연말연시를 맞아 고객들이 소중한 사람들과 즐거운 연말을 보낼 수 있도록 가성비 높은 홈파티 상품과 이벤트를 풍성하게 준비할 것”이라고 말했다.

