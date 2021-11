[아시아경제 박지환 기자] 키움증권은 다음달 1일부터 31일까지 1개월간 2022년 해외선물 경제지표 달력 증정 이벤트를 진행한다고 29일 밝혔다.

경제지표 달력에는 미국, 홍콩, 일본, 싱가폴 등 주요 해외 거래소의 휴장일과 경제지표 일정을 담고 있어 해외선물옵션 거래 시 참고할 수 있다.

이벤트는 키움증권 고객이라면 누구나 신청 가능하다. 선착순 7000명에게 혜택이 제공된다.

자세한 내용은 홈페이지나 키움금융센터를 통해 확인할 수 있다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr