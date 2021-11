"코로나 2년차 글로벌 관광업계 손실액 2조달러"

[아시아경제 조유진 기자] 코로나19 2년차인 올해 전 세계 관광업계 손실액이 2조달러(약 2386조원)에 달할 것이라는 전망이 나왔다.

28일(현지시간) 주요 외신에 따르면 유엔세계관광기구(UNWTO)는 지난해(2조달러)에 이어 올해도 팬데믹 여파로 전세계 관광업계가 2조달러의 손실을 볼 것으로 전망했다.

올해 국제 관광객 수는 팬데믹 발생 이전인 2019년(15억명) 대비 70∼75% 감소할 것으로 예상된다. 이 같은 감소율은 코로나19 팬데믹 첫 해인 지난해 감소율과 비슷한 수준이다.

UNWTO은 내년 관광산업이 회복에 이를 지 알 수 없지만 중장기 전망은 밝지 않다고 내다봤다. 그러면서 관광업계가 여행 규제 외에도 국제유가 급등과 글로벌 공급망 붕괴에 따른 경제적 부담이 커져가는 상황을 그 배경으로 꼽았다.

주라브 폴롤리카슈빌리 UNWTO 사무총장은 "최근의 회복세에도 불구하고 불균등한 전 세계 백신 접종률과 델타, 오미크론과 같은 신규 변이 바이러스의 출현은 관광업계 회복에 악영향을 미치고 있다"고 말했다.

특히 지난주부터 유럽 국가를 중심으로 확산되는 오미크론 팬데믹의 영향으로 많은 국가들이 다시 국경을 봉쇄하거나 일부 지역 락다운에 들어가고 있어 내년도 관광업계의 전망 역시 불투명한 상황이다.

UNWTO에 따르면 현재 전 세계 국가의 21%인 46개 나라가 국경을 봉쇄했고, 55개 나라는 외국인 관광객들의 입국을 일부 제한하고 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr