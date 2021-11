尹, 중앙지검장 승진 후 김건희 연봉 ↑…與 "뇌물 수사해야" 野 "터무니 없어"(종합)

[아시아경제 나주석 기자] 더불어민주당 선거대책위원회 현안대응 테스크포스(TF)는 윤석열 국민의힘 대선후보가 과거 서울중앙지검장으로 임명된 뒤 부인 김건희씨의 급여가 많이 늘어난 점을 지적하며, 수사를 촉구했다.

민주당은 28일 윤 후보가 과거 검찰총장 인사청문회 당시 제출한 서면질의 답변을 인용해 ‘코바나컨텐츠’에서 김씨의 급여가 수년간 2800만원 수준이었는데, 윤 후보가 중앙지검장에 오른 뒤 상여금 5000만원을 받았고, 이듬해에는 연봉이 5200만원, 상여금 2억4400만원을 받았다고 소개했다.

이와 관련해 TF는 "(급여 인상에는) 배우자 윤 당시 중앙지검장을 의식한 기업들의 ‘뇌물성 후원’에 대한 배당이 아닌지 의문을 제기할 수밖에 없다"며 "부정청탁금지법 상 금품 수수가 금지되는 ‘공직자의 배우자’였다는 점에서 후원금 전달과 상여금 사이에 부정한 의도는 없었는지에 대해서도 검찰과 공수처의 신속한 수사가 필요하다"고 주장했다.

국민의힘은 이 같은 의혹 제기를 두고서 '터무니없는 거짓 의혹'이라고 반박했다.

이양수 국민의힘 수석대변인은 "김씨는 2009년 엔디워홀전을 시작으로, 2015년 마크로스코전, 2016년 르 코르뷔지에전, 2018년 자코메티전 등 결혼 전부터 윤석열 후보 좌천을 가리지 않고 세계적인 전시회를 유치하여 꾸준히 주최·주관해 왔다"며 "유명 전시회에 다수의 기업들이 표를 사고 홍보물에 이름을 올린 것을 ‘뇌물’이라고 하는 것은 문화·예술계에 대한 ‘모독적 언사’"라고 밝혔다.

급여가 늘어난 것에 대해서도 "김씨는 세계 유명 전시를 국내에 들여온다는 사명감으로 월 200만 원 초반 대 월급을 받고 업무추진비는 ‘개인 돈’을 써가며 수년간 운영해 왔고, 2018년에서야 대표이사 월급을 400만 원 정도로 올리고 10여년 간 개인 돈을 지출하며 사업을 이끌어 온 것에 대한 상여금을 받은 것에 불과하다"며 "제반 세금을 납부하고 상여금을 받은 것이 무엇이 문제냐"고 지적했다.

이 대변인은 "이재명 민주당 대선후보의 배우자인 김혜경 씨가 2018년 경기도에서 5급 사무관을 수행 비서로 둔 것은 큰 문제 아니냐"며 "배 모씨를 경기도의 5급 사무관으로 채용해 놓고 경기도민을 위한 일은 전혀 하지 않고 3년간이나 김씨 수행 일만 하도록 해 국민 혈세를 낭비했다"고 비판했다.

