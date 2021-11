[아시아경제 박소연 기자] 일본 정부가 에티오피아 내전 사태를 조사하기 위해 자위대 조사팀을 인접국인 지부티에 26일 파견했다.

28일 일본 마이니치신문은 기시다 후미오(岸田文雄) 일본 총리가 27일 도쿄도(東京都) 네리마(練馬)구 등에 있는 육상자위대의 아사카(朝霞)주둔지에서 열린 사열식 훈시에서 이같이 밝혔다고 보도했다.

자위대 조사팀은 에티오피아에 거주하는 일본인을 대피시키기 위해 자위대 항공기를 파견할 필요가 있는지에 대한 정보를 수집하는 역할을 한다.

한편 에티오피아에선 1년 전인 지난해 11월 초 정부군과 북부 티그레이주 인민해방전선(TPLF) 간의 무력 충돌이 발생한 이후 전투와 공습으로 수천 명이 사망했다.

