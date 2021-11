[아시아경제 임춘한 기자] 갤러리아백화점은 반려동물 생명존중 관련 사회공헌 활동인 ‘파란 프로젝트’의 일환으로, 유기동물 보호를 테마로 디자인 한 쇼핑백을 선보인다고 28일 밝혔다.

해당 쇼핑백은 오는 30일부터 다음달 31일까지 명품관에 직영으로 운영하고 있는 펫샵 '펫 부티크'에서 구매 고객에게 제공한다.

쇼핑백 종류는 두 가지로 철조망 연출을 통한 유기견 자유에 대한 메시지를 담은 제품과 유기견 안락사를 직접적으로 표현하여 경각심을 전달하는 제품이 있다.

한편, 갤러리아는 지난 2018년부터 파란 프로젝트를 전개하며 반려 동물의 생명 존중을 위한 활동에 앞장서고 있다. 특히 올해는 갤러리아 프렌즈를 실시해 동물보호 단체뿐 아니라 동물 보호에 앞장 서는 개인 활동가와 영세 쉼터 등을 지원하고 있다.

