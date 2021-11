[아시아경제 박종일 기자] 노현송 강서구청장이 26일 오후 구청 대회의실에서 열린 ‘제41회 강서구민 독서경진대회 시상식’에 참석해 수상자들을 격려했다.

새마을문고중앙회 강서구지부(회장 고병애)가 주관한 이날 행사는 ▲심사평 ▲시상식 ▲우수 수상작에 대한 독후감 발표 순으로 진행됐다.

시상은 대상(단체1, 개인7), 최우수상(7), 우수상(7), 장려상(5) 등 총 27명에게 수여됐다.

노현송 구청장은 “올해로 41회를 맞는 강서구민 독서경진대회는 주민들의 독서 의욕을 고취시키고 글쓰기 능력을 향상시키는데 중요한 역할을 하고 있다”며 “구에서도 지역 내 독서문화 확산을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

구는 구민들이 보다 쉽게 책을 접할 수 있는 독서환경을 조성하기 위해 구립도서관 8개소 및 공립 작은도서관 27개소 등 총 35개소를 운영 중이다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr