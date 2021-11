민주노총 공공운수노조, 여의도서 약 1만명 참여 총궐기 집회 강행

[아시아경제 정동훈 기자] 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 공공운수노동조합이 27일 여의도에서 총궐기 대회를 열었다.

공공운수노조는 이날 오후 2시부터 여의도 일대에서 약 1만명이 참가한 가운데 총궐기 대회를 시작했다. 이들은 공공부문 불평등 타파와 노동기본권 확대를 요구하고 있다.

앞서 서울시와 경찰은 코로나19 확산 우려를 들어 여의도 집회에 대해 금지 통보를 했다. 서울행정법원도 공공운수노조 측이 낸 집회금지통보처분 집행정지 신청을 기각했지만 노조는 결국 집회를 강행하기로 했다.

민주노총은 지난 13일에도 종로구 동대문역 사거리에 기습적으로 모여 전국노동자대회를 강행한 바 있다.

공공운수노조는 이날 본 집회에 앞서 4개 본부가 개별적으로 사전집회도 했다.

화물연대 본부는 오후 1시 여의도에서 안전운임 일몰제 폐지와 산재보험 전면 적용 등을 촉구했고, 공공기관본부도 인근에서 기획재정부 해체와 노정교섭 제도화 등을 요구했다. 전국교육공무직본부는 이보다 앞선 정오 서울교육청 앞에서 교육복지 강화를, 전국민주우체국본부는 같은 시간 광화문우체국 앞에서 집배원 정원 조정과 인원 감축 철회를 촉구했다.

경찰은 최근 민주노총에서 개최한 집회를 모두 불법으로 간주, 전담 수사팀을 편성해 집회 참가자들에게 출석을 요구하는 등 '엄정 대응' 기조를 유지하고 있다.

