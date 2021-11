코로나 변이 '오미크론' 진원지 남아공, 한주 새 확진자 4배 늘어

코로나19 새 변이종 '오미크론'의 진원으로 지목된 남아프리카공화국에서 최근 확진자 수가 급증하고 있다.

27일(현지시간) 남아공 보건부가 운영하는 코로나19 정보 포털에 따르면 26일 기준 남아공의 코로나19 하루 확진자 수는 2828명으로 9월 22일 이후 두 달 만에 최고치를 기록했다.

하루 전인 25일은 2456명이었고, 이틀 전인 24일은 1275명, 23일 868명, 22일은 312명이었다.

이 기간 매일 거의 2배씩 하루 신규 확진자가 증가한 셈이다.

26일 현재 최근 1주간 하루 신규 확진자의 평균치는 1333명으로 한 주전인 19일(420명)의 네 배에 달한다.

남아공 인구는 약 6000만명으로 한국과 비슷하다.

