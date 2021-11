폐지줍는 할머니 뒤따라 간 중학생 10명 … 아름답고 짧은 ‘동행’ 이야기

부산경찰청 페북에 오른 18초 영상 사연

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 폐지를 가득 담은 짐수레와 그 둘레에 11명이 모여 온기를 나누며 총총 걸었다.

맨 앞에서 리어카 끌개를 잡은 이는 폐지 줍는 할머니. 그를 선두로 뱅 둘러 걷는 나머지 어린 친구들이 ‘수상’하다. 누구였을까?

부산의 한 중학교 남녀학생 10명이 교문 앞에서 폐지를 줍는 할머니를 도와 함께 총총 걷는 18초짜리 영상이 부산경찰 페이스북에 올라 눈길을 빼앗고 있다.

26일 부산경찰청과 기관 공식 페이스북에 따르면 지난 15일 오후 3시 30분께 수업을 마치고 하교하던 망미중학교 학생 10여명이 교문 앞에서 짐수레에 담긴 폐지를 정리하는 할머니와 마주쳤다.

그때 쌀쌀한 날씨에 갑자기 불어닥친 돌풍이 수레 속 파지들을 뿔뿔이 날려버렸다.

학생들은 반사적으로 호주머니에 감춰뒀던 손을 빼내 바쁘게 부리기 시작했다.

폐지를 줍는 10명의 날렵한 손놀림은 순식간에 다시 손수레를 채웠다.

끝이 아니었다. 짧지만 아름다운 ‘동행’은 이제 시작이다.

친구들은 할머니 둘레에 모여 수레를 밀고 끌며 ‘행진’했다.

몇몇 학생은 수레에 못 담은 폐지를 한아름 가슴에 안아 할머니 수레 뒤를 따랐다.

차가 달리는 횡단보도와 좁은 골목길에선 할머니를 둘러싸는 에스코트 역할도 했다.

부산 연제경찰서 교통과의 한 경찰은 이들에게 시선을 빼앗겨 버렸다. 부산경찰청에 이를 제보했고, 부산경찰청은 근처 CCTV 영상을 모조리 찾기로 했다.

26일 오전 부산경찰청 페이스북에 18초 영상이 올라온 사연이다.

부산경찰청은 ‘대한민국 천사들, 따뜻한 세상, 가슴이 뭉클’ 등 언어로 해시태그 했다.

