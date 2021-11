서울 종부세 강남3구 비중 낮아져…금천구 세액 28억→191억

[아시아경제 박형수 기자] 올해 서울 주택분 종합부동산세(종부세) 고지 세액 약 2조8000억원 가운데 절반 이상은 강남·서초·송파구 등 '강남 3구'에 몰렸다.

26일 국회 기획재정위원회 소속 국민의힘 추경호 의원이 국세청에서 받은 '2021년 주택분 종부세 서울시 구별 고지 현황' 자료에 따르면 강남 3구의 종부세액은 1조4681억원으로 서울 전체의 52.9%를 차지했다.

강남 3구 고지 인원은 22만6000명으로 서울 25개구 전체 48만명 가운데 47.1%였다. 강남 3구의 종부세 고지 인원은 지난해 20만6000명보다 9.7% 증가했고 같은 기간 세액은 6982억원보다 110.3% 늘었다.

구별로 보면 강남구는 9만2000명에 8383억원이 부과됐다. 서초구는 6만5000명에 3950억원, 송파구는 6만9000명에 2348억원이 부과됐다.

서울 전체 종부세 고지 인원 가운데 강남 3구가 차지하는 비중은 지난해 52.4%에서 2021년 47.1%로 낮아졌다. 세액 비중도 58.8%에서 52.9%로 낮아지고 나머지 22개구 비중이 높아졌다.

강남 3구 외에 고지 인원과 세액이 많은 구는 용산구로 2만1000명에 세액 1913억원이 부과됐다. 25개 자치구 모두 작년보다 고지 인원과 세액이 늘었는데, 인원보다 세액 증가 폭이 컸다.

고지 인원 증가 폭이 가장 큰 곳은 노원구로 지난해 6000명에서 올해 1만명으로 늘었다. 고지 세액 증가 폭이 가장 큰 곳은 금천구로 지난해 28억원에서 올해 191억원으로 582.1% 증가했다. 세액이 6.8배로 늘어난 것이다.

