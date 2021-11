[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주서부경찰서(서장 윤주현)는 26일 2층 치평홀에서 윤주현 경찰서장을 비롯 현장 직원들이 참석한 가운데 현장 대응 능력 강화를 위한 현장 직원 토론회를 개최했다.

최근 국민의 안전이 위협받는 사건에 관한 실태 인식 및 부실 대응이 발생하게 된 주요 원인 및 개선방안에 대한 의견을 교환하였고, 특히 현장에서 당당한 법집행을 저해하는 법·제도 등 개선 필요사항에 대해 토론했다.

윤 서장은 “어떤 현장 상황에서도 시민을 지킬 수 있는 준비된 경찰이 되도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

