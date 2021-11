원스토어, 상장 예비심사신청서 제출

[아시아경제 박형수 기자] SK스퀘어는 자회사 원스토어가 26일 유가증권시장 상장을 위해 한국거래소에 예비심사 신청서를 제출했다고 밝혔다. 상장 주관사는 NH투자증권과 KB증권이며, SK증권이 공동 주관사를 맡았다.

SK스퀘어 출범 후 자회사의 첫번째 기업공개(IPO) 추진 사례다. 원스토어는 지난 1일 SK텔레콤 분할과 함께 SK스퀘어 자회사로 편입됐다.

SK스퀘어는 원스토어 IPO는 자회사 가치를 시장에서 제대로 인정받겠다는 회사 출범 모토를 실행하는 첫 발걸음이라고 설명했다.

2016년 출범한 원스토어는 지난해 당기 순이익 기준으로 흑자 전환했다. 올해 상반기 영업이익 흑자를 기록했다. 블리자드 엔터테인먼트와 제휴해 개발 중인 게임 '디아블로 이모탈'을 원스토어에 출시할 예정이다.

올해 7월에는 중국 최대 웹툰 플랫폼 '콰이칸'에 지분을 투자했다. 국산 콘텐츠의 해외 진출을 위한 발판을 마련했다. 최근 마이크로소프트, 텐센트 등 다양한 해외 기업과 협력을 추진 중이다.

