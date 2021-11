이준석 "당장은 김병준이 주도권 갖고 선대위 운영해야"

김종인 선대위 합류 가능성엔 "김 전 위원장 입장 바뀐 게 하나도 없다 생각"

[아시아경제 금보령 기자] 이준석 국민의힘 대표가 김병준 상임선대위원장의 '주도권'을 강조하고 나섰다.

이 대표는 26일 국회에서 기자들과 만나 "제가 (윤석열 국민의힘 대선후보) 공동상임선대위원장으로 되어 있지만 맡은 실무 분야가 따로 있으니 최대한 총괄 관리는 김병준 위원장이 많은 부분 하시도록 중간에 비워드릴 생각"이라며 "개입해야 할 지점 있다면 몰라도 지금 당장은 김병준 위원장이 상당한 주도권을 갖고 선대위를 운영하길 바란다"고 밝혔다.

김종인 전 비대위원장을 비판하고 있는 당내 인물들에게는 "윤 후보와 소통하는 과정에서, 특히 김종인 전 위원장 모시는 문제 같은 경우 언어로 인한 오해 생기지 않게 말을 전달하는 사람들이나 평가하는 사람들이 조심스럽게 표현해야 하는데 최근 보면 일부 언론사에 익명 인터뷰 하면서 그런 분위기를 고조시키는 역할을 하는 분들 있다"며 "반복되면서 사실 아주 나쁜 의도 있는 거 아니냐는 의심 받을 지점이 충분히 있었다. 김종인 전 위원장도 당연히 마음 상할 부분이 있었다"고 얘기했다.

김종인 전 위원장의 선대위 합류 가능성에 대해 이 대표는 "김종인 전 위원장 입장은 바뀐 게 하나도 없다 생각하고 그것을 직역해서 받아들이는 게 좋지 않나 해석한다"며 "그런 거보다는 그분 요구 사항이 명확해 보여서 후보가 판단하는 시간을 줘야 하지 않나 싶다"고 설명했다.

이와 함께 김성태 전 의원이 자녀 채용문제로 재판을 받고 있지만 선대위 직능총괄본부장으로 임명된 부분을 놓고는 "후보가 그런 내막을 모르고 인선했다고 하기엔 다소 알려진 건이다. 경위를 파악해 보겠다"며 "워낙 사회에서 큰 주목을 받은 사건이니 잘 해명된다면 몰라도 잘 해명 안 되면 김 전 의원 능력은 차치하고 시작 과정에서 젊은 세대에게 부정적 평가를 받을 요소는 있다고 생각한다"고 말했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr