△ 1961년생 △ 동국대부속고/인하대학교 무역학과/연세대학교 국제경영학 석사

△ 주요 경력

- 1987년 LS전선 입사

- 2005년 LS전선 경영기획담당 이사

- 2008년 LS전선 재경담당 상무

- 2011년 LS전선 경영관리부문장 전무

- 2015년 LS전선 경영관리총괄 대표이사 겸 CFO 부사장

- 2017년 LS전선 대표이사 CEO 부사장

- 2018년 LS전선 대표이사 CEO 사장

- 2022년 ㈜ LS CEO 사장

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr