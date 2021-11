김병준 원톱 체제 출범했지만… 침묵 일관하는 김종인 "할 말이 없다"

'총괄 선대위원장 고려 안하느냐' 질문에는 고개 '끄덕'

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘 선거대책위원회가 김병준 상임 선대위원장 체제로 출발한 가운데 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장이 여전히 침묵으로 일관하고 있다.

김 전 위원장은 26일 오전 광화문 사무실에서 기자들과 만나 선대위 구성과 김병준 위원장 관련 질문에 "할 말이 없다니까 왜 자꾸 물어보느냐"며 "그런 질문들에 답을 할 필요가 없다"고 재차 말했다.

'윤석열 국민의힘 대선후보가 김 전 위원장을 모시려고 노력한다고 한다', '김병준 위원장이 최선을 다해 일하겠다고 했다'는 등의 질문에 대해서도 별다른 답변을 내놓지 않았다.

다만 "총괄 선대위원장직을 고려 안 하시는 걸로 봐도 되나"는 질문이 나오자 김 전 위원장은 고개를 두 차례 끄덕였다. 이어 기자가 고개를 끄덕인 것에 대해 재차 묻자 "나에게 고개를 끄덕거린 게 어떤 의미인지를 물어보느냐"라고 반문했다.

이에 대해 사실상 선대위 합류 거부 의사를 드러내는 것이 아니냐는 분석도 나온다.

앞서 김병준 위원장은 이날 오전 서울 여의도 국민의힘 당사를 찾아 윤 후보와 면담 후 기자회견을 했다. 김병준 위원장은 "제가 가진 모든 걸 이번 선거에 쏟을 예정"이라며 "내일부터 당사 상임위원장실에 나오면서 제가 할 수 있는 것은 다 하려고 한다"고 밝혔다.

