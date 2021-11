김종인 없이…김병준, 국민의힘 선대위 이끈다

상임 선대위원장 원톱 체제

"1분 1초 아껴 뛰어야 할 때"

金 합류 가능성은 열어놔

[아시아경제 이현주 기자, 금보령 기자, 박준이 기자] 국민의힘 선거대책위원회가 김병준 상임 선대위원장 원톱 체제로 출발선을 끊었다. 김 상임 선대위원장은 26일 당사에서 기자회견을 열고 "제가 가진 모든 걸 이번 선거에 쏟을 예정"이라며 "내일부터 당사 상임위원장실에 나오면서 제가 할 수 있는 것은 다 하려고 한다"고 밝혔다.

김 위원장은 김종인 전 비상대책위원장을 위해 마련해둔 ‘총괄 선대위원장’ 자리가 비어 있다고 해도 실무진 인선이 발표된 이상 선대위 활동을 지체할 수 없다는 뜻을 피력했다. 윤석열 국민의힘 대선후보는 전날 총괄 선대위원장 자리를 제외하고 본부장급 인선을 발표한 바 있다. 김 위원장은 "실무진들이 최선을 다하고 있고 총괄 위원장 문제로 (선거운동이) 지체 되고 있는 부분도 없지 않아 있다"며 "본부장 인사가 나면 어떤 형태로든 (제가) 나타날 수밖에 없다고 본다"고 말했다. 전날 윤 후보가 최고위원회의에서 "선거운동이 지체돼서는 곤란하고 1분 1초를 아껴 뛰어야 할 상황"이라고 언급한 것과도 맞닿아 있다.

김 전 위원장의 합류 여부가 불투명한 문제에 대해선 "더 이상 말씀을 드리지 않는 것이 혼란을 방지하고 예의라고 생각한다"며 말을 아꼈다. 김 전 위원장 대신 본인이 총괄 선대위원장을 맡을 수도 있냐는 질문에는 "제가 가정이라고 얘기해서 하는데 이름 바꿀 이유가 있을까"라고 반문하기도 했다.

한편 김 전 위원장은 이날도 선대위 합류 의사를 밝히지 않았다. 이날 오전 광화문 인근 출근길에 그는 굳은 표정으로 기자들의 질문에 대답하지 않았다. 그러나 국민의힘은 김 전 위원장의 합류 가능성을 여전히 열어 놓고 있다. 이날 최승재 국민의힘 의원은 김 전 위원장 사무실을 직접 방문해 설득에 나섰다. 최 의원은 기자들과 만나 "추후 간사 자격으로는 초선들과 함께 방문할 것"이라고 말했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr금보령 기자 gold@asiae.co.kr박준이 기자 giver@asiae.co.kr